Produção de ovos aumenta à 134%

A província de Benguela registou o ano passado cerca de quatro milhões, 351 mil e 954 ovos, segundo a responsável dos Serviços de Veterinária de Benguela, Elisabeth Conde e falou da satisfação do aumento de produção dos aviários localizados nos municípios de Benguela.

Em declarações à Angop, Elisabeth Conde sublinhou que o aviário Santa Filomena foi o que mais produziu, num totl de 6,577 mil e 781 ovos, seguido do aviário Afroave, com 1.549 mil 968 unidades, ambos localizados no município de Benguela.

Já empresa Bico D’ouro, Osanji-ya-Fina, Xavier e outras também contribuíram para o aumento da produção na província.

Questionada sobre as necessidades locais de consumo Elisabeth Conde indicou que a cidade do Sumbe e várias paragens do Huambo, Namibe e Huíla têm beneficiado da produção dos aviários de Benguela, enaltecendo de igual modo o espirito dos gestores, frisando que graças ao trabalho a província já não consome ovo importado.