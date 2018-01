BNI apoia diversificação da economia angolana

O Banco de Negócios Internacional (BNI), um dos 10 melhores bancos de Angola em 2016, segundo a consultora Deloitte, está comprometido em apoiar as empresas e os projectos que contribuam para a diversificação da economia angolana, de acordo com declarações de Sandro Africano, CEO do BNI, em entrevista à revista Rumo.

O gestor avançou que a instituição que dirige está a implementar a revisão do workflow de concessão de crédito, um novo modelo de rating e de scoring, além de estreitar a relação e acompanhamento dos seus clientes na perspectiva de garantir que os mesmos não atinjam o estágio de incumprimento. “Entendemos que para continuarmos a apoiar as empresas temos de ser mais rigorosos no cumprimento dos procedimentos internos, mas também temos de apostar no fortalecimento dos procedimentos de acompanhamento e recuperação de crédito, tendo como foco uma actuação antecipada e proactiva sobre as operações com indícios”, explicou Sandro Africano.

Em 2017 os activos do Banco BNI registaram um crescimento de 5%, em relação ao período homólogo, para valores absolutos de 272,7 mil milhões de Kwanzas. A nível dos depósitos, registou-se uma evolução de 4%, para 236,3 mil milhões Kwanzas, face ao mesmo período do ano anterior. “Quanto ao crédito, prosseguimos a estratégia de maior rigor na selecção dos projectos e parceiros, o que nos permitiu aumento de 2% para 94,9 mil milhões Kwanzas, em relação ao período homólogo”, detalhou.

