Economia Sul-africana afectada pela crise global

Factores como a crise financeira global, a fraca procura doméstica e outros afectaram o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul nos últimos três anos, continuando até 2016, altura em que representou 0,42 por cento do PIB mundial.

Por hora, a África do Sul espera que a economia cresça a uma taxa mais lenta do que a taxa de crescimento da população em 2017 e em 2018, o que implica um menor padrão de vida nesse período. O crescimento económico tem sido impulsionado principalmente pelo comércio, o turismo e as comunicações. Com um terço das exportações do país a serem matérias-primas, as mudanças na procura global por essas matérias-primas pela procura interna deverão ter efeitos consideráveis no valor das exportações da África do Sul no futuro.

Devido às potenciais tarifas dos Estados Unidos sobre as importações da China e do México, que se espera que tenham um impacto nos fluxos comerciais globais, os exportadores desses países devem buscar oportunidades em mercados alternativos que, por sua vez, podem apresentar oportunidades de exportação para produtores africanos no mercado americano.

Para alcançar uma vivacidade no crescimento económico durante 2017-2018, o Governo da África do Sul fez investimentos significativos na actualização da sua infra-estrutura rodoviária envelhecida, um elemento que pode aumentar o mercado de logística até 2020.

Os esforços da África do Sul para aumentar as exportações de bens e serviços na região e posicionar o país como um centro para o envolvimento regional e global africano através de acordos comerciais, exigem medidas complementares, como a melhoria do transporte e a regulamentação para o au­mento do comércio.

O foco na promoção de indústrias e exportações é susceptível de gerar oportunidades para serviços de logística internacional na África do Sul. O comércio de exportação da África do Sul com o resto da África deve duplicar, à medida que mais acordos forem assinados e processados.

O desenvolvimento do mercado para os empreendedores do sector de logística deve depender de soluções avançadas, baseadas em tecnologia com melhores ofertas de serviços. Espera-se com o crescimento constante do comércio internacional, que o sector logístico da África do Sul assuma um crescimento de 3,7 por cento nos próximos 5 anos.