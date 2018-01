Jagermeister. O licor mais vendido do mundo é representado pela Empor Spirits

Dinheiro Vivo

A Jagermeister, a marca de licor mais vendida no mundo, é agora representa, em exclusivo, em Portugal pela Empor Spirits, a distribuidora nacional que conta no seu portefólio com referências mundiais como o champagne Ruinart, o Bulldog Gin, os licores Disaronno e Tia Maria ou o whisky japonês Nikka. Além do enorme sucesso na Alemanha, o licor Jagermeister está em oitavo lugar no ranking de vendas das marcas internacionais de bebidas espirituosas premium.

“Este licor com sabor único apresenta uma crescente popularidade a nível internacional e está disponível em 129 países em todo o mundo”, destaca a Empor Spirits em comunicado. Com vendas totais de 91,4 milhões de garrafas – 80% das quais feitas fora da Alemanha -, esta é a “marca de licor mais vendida no mundo”.