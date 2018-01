José Carlos dos Santos: “Estamos a colocar o empreendedorismo em evidência”

Por André Samuel Fotos Njoi Fontes

Que resumo faz da primeira edição da Semana Global do Empreendedorismo, realizada em 2016?

A realização da Semana Global do Empreendedorismo foi um desafio colectivo, ou seja, não foi iniciativa de uma única pessoa, pois teve que existir uma equipa coesa. Isto porque houve a necessidade de divulgar pela primeira vez a Semana Global do Empreendedorismo em Angola, visto que era desconhecida enquanto projecto e marca.Tivemos necessidade de convencer 80 oradores, que foi quantos estiveram presentes na primeira edição, sendo que, destes, 17 vieram de sete países de três continentes distintos.

Fundamentalmente, tivemos o apoio da Universidade Católica, pois o seu reitor fez uma aposta clara em nós, na medida em que explicámos o conceito, explicámos a importância que a semana teria para o empreendedorismo em si e o marco que a Universidade poderia alcançar ao abrigar um evento da dimensão que foi a primeira Semana Global do Empreendedorismo, e aconteceu que ele Foi um marco, porque o empreendedorismo não era retratado como tal em governações passadas nem no mundo inteiro. Se repararmos, há uma grande atenção a este tema e não é por acaso que o Websummit em Portugal, que arrasta milhares de pessoas, acontece em Novembro – a motivação está centrada nesta época do ano. Não é em vão que a primeira e a mais popular medida que o Presidente francês Emmanuel Macron tomou, e com maior impacto, foi criar um fundo de 10 mil milhões de dólares para apoiar start-ups. Criou um dos maiores espaços colaborativos de coworkingcom a transformação de um hangar de uma estação ferroviária antiga em França, que agora tem mais de quatro mil metros quadrados de incubadoras de inovação. aceitou o desafio.

A Embaixada dos Estados Unidos acompanhou–nos nesta jornada, afirmando que a Semana Global do Empreendedorismo nos Estados Unidos é algo transversal, tanto mais que o Presidente Obama, antes de sair, decretou o mês de Novembro como o mês do empreendedorismo e fixou o dia do empreendedor na América.

Mas que impacto teve esta iniciativa a nível mundial?

Por cá, quais foram os ganhos da primeira Semana Global do Empreendedorismo?

Convencer as pessoas da importância da Semana Global do Empreendedorismo foi o primeiro ganho em Angola. O segundo foi a identificação de actores importantes no nosso ecossistema, porque esses actores não estavam conectados. Nós conseguimos ligar o nosso Governo a empreendedores, conseguimos ligar esses mesmos empreendedores a professores universitários, a programas de doutoramento e de mestrado que foram lançados em Janeiro, depois desta semana. Algumas incubadoras e grande parte das iniciativas de realização de eventos começaram em 2016, e começámos a ter toda uma capacidade de inércia à volta do tema para nos estruturarmos de forma diferente. Conseguimos, logo na primeira edição, ser nomeados para o prémio de primeira edição com melhor preparação no mundo inteiro, a competir com 25 países. Portanto, é por aqui que vemos a dimensão do evento que fizemos, onde participaram cerca de cinco mil pessoas, e também fizemos eventos comunitários onde participaram perto de mil jovens.

Tivemos como oradores figuras que hoje estão dentro da estrutura governativa, e toda a temática de aceleradoras, crowdfunding, incubadoras e espaços de coworking nós trouxemos ao debate.

Hoje, estando numa posição de decisão favorável, podem perceber que o tema do empreendedorismo não deve ser tratado apenas como uma questão política. Há que ir ao fundo e copiar modelos que estejam a funcionar no mundo inteiro, e penso que este será o caminho, porque a visão em Angola começa a mudra.

Em termos de negócios, quais foram os ganhos?

Houve pessoas que se juntaram e criaram empresas durante esta semana, houve pessoas que não colaboravam e que passaram a colaborar, houve empresas que passaram a desafiar-se mais depois de terem passado por este palco. Um exemplo específico de quanto ganhou foi a participação de alguns CEO de grande importância para o nosso empresariado, que, após relatarem a sua experiência, perderam tempo a conversar com os jovens e decidiram apoiar iniciativas de criação de start-ups. Esta Semana do Empreendedorismo propiciou o networking para estes jovens.

Quanto à edição deste ano, que ganhos acha que foram incrementados?

Na segunda edição não houve convidados estrangeiros, pois fizemos o streaming e tivemos várias pessoas de fora a acompanhar o evento. Em termos de impacto, da primeira para a segunda edição, posso dizer que da primeira vez que aconteceu em Angola nós não tivemos muito tempo para a implementar, mas já em 2017 tivemos o ano inteiro para trabalhar sobre a causa do empreendedorismo, no sentido que nós trouxemos mais eventos para Angola, trouxemos mais pessoas, mais ideias, e estamos a chegar a um estádio onde começa a haver maior atenção e visibilidade, não apenas de Angola, mas de outros países, que começam a olhar para Angola como o futuro regional.