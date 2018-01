Emirates torna Dubai atraente com ofertas do “My Emirates Pass”

O programa oferece aos clientes da Emirates ofertas e descontos exclusivos em toda a cidade, transformando o cartão de embarque da companhia aérea numa espécie de cartão de sócio exclusive. Para os viajantes do Dubai entre 1 de Janeiro e 31 de Março de 2018 podem aproveitar uma variedade de ofertas em alguns dos pontos mais conhecidos do Dubai, mostrando, simplesmente, o cartão de embarque Emirates e uma forma de identificação válida.

O ‘My Emirates Pass’ expandiu o programa a mais parceiros: os clientes podem agora desfrutar de descontos especiais em mais de 250 restaurantes de classe mundial e hotéis no Dubai. Ofertas exclusivas também estão disponíveis numa grande variedade de actividades de lazer, incluindo visitas a campos de golfe, parques temáticos ou spas de luxo em toda a cidade. Para ver todas as ofertas do ‘My Emirates Pass’.

“O Dubai é uma das cidades mais vibrantes do mundo, com uma diversidade de experiências que se adequa aos mais variados gostos e que incentiva os viajantes a voltarem uma e outra vez. Este ano, duplicámos o número de parceiros no programa ‘My Emirates Pass’ para oferecer mais opções aos nossos clientes e acrescentar ainda mais valor à sua visita. Seja a primeira vez no Dubai, ou um retorno, há sempre algo novo que o cliente pode explorar”, declarou Luís Berenguel, Delegado da Emirates em Angola.