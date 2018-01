ADRA financia 85 milhões de kwanzas em projectos de renda familiar

Dando prioridade ás actividades agrícolas, com o financiamento do Fundo Soberano, o projecto prevê entre outras acções conceder créditos ás famílias e formação sobre pequenos negócios e empreendedorismo.

Fernando Santos, o responsável, afirmou á Angop que pretende-se ainda ajudar as famílias em ferramentas que as ajudem a melhorar as suas receitas e promover o bem-estar de maneiras a combater à fome e à pobreza no meio rural.

De relembrar que a ADRA é uma organização não-governamental angolana, vocacionada ao apoio às comunidades nos domínios da educação, saúde e formação profissional.