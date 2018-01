Lulo extrai diamantes de grande dimensão

Após a firmação dos três maiores diamantes encontrados, desde sempre, em Angola, com destaque para o de 404 quilates encontrados no início de 2016, o Lulo arranca em 2018 com mais duas enormes pedras, uma de 103 quilates e outras de 83.

Com esta descoberta, o Lulo acaba de render o 9º diamante com mais de 100 quilates a Lucapa. Segundo informações da Lucapa, diamantes encontrados não ostentam as mesmas características que os anteriores, quase todos “D-Color”, o mais elevado em claridade e transparência sendo o de 103 quilates um diamante castanho. De relembrar que, o Lulo foi ainda responsável por um recorde mundial para Angola em 2016, ano em que os seus diamantes atingiram o valor médio por quilate, quase 2000 USD, em todo o mundo.