BAD investe 100% em energias renováveis

O presidente do BAD, Akinwumi Adesina, afirmou recentemente que o continente africano actualmente está a liderar no que respeita á energias renováveis. “Ajudaremos a África a desbloquear o seu potencial de energia total, ao mesmo tempo em que desenvolveremos uma combinação energética equilibrada para apoiar a industrialização. O nosso compromisso é assegurar o rastreio climático de 100 por cento para todos os projectos financiados pelo banco.”, disse.

Em 8 de Novembro de 2017, o grupo de accionistas do BAD aprovou o seu “Segundo Plano de Acção para a Mudança Climática 2016-2020 (CCAP2)” como uma mensagem clara de seu compromisso de ajudar os países africanos a mo­bilizar recursos para apoiar a implementação das “Atendidas Contribuições Nacionalmente Determinadas de Membros Regionais Países”, de forma a não prejudicar o desenvolvimento.

Como parte do seu mandato mais amplo no âmbito do Novo acordo sobre energia para a África, o Conselho de Administração do BAD, em 15 de Dezembro de 2017, aprovou um investimento de 20 milhões de dólares no Fundo Evolução II – um Pan-Africano limpo e sustentável fundo de “private equity” de energia.

O investimento do Banco no Fundo Evolução II reflecte cinco prioridades de desenvolvimento do banco, a agenda para iluminar a “Power Africa”, o compromisso do Banco de promover a energia renovável e a eficiência em África.

Em consonância com o seu compromisso com as energias renováveis e as reformas institucionais em curso, no primeiro trimestre de 2017 o BAD nomeou Ousseynou Nakoulima como director de Energia Renovável e Eficiência Energética, que traz experiência global no desenvolvimento e gerenciamento de programas e parcerias para gerar energia renovável, desde o seu trabalho no “Green Climate Fund”.