Banco Mundial autoriza acordo de 70 milhões de dólares

O acordo, segundo a agência de notícia Angop, deve ser celebrado por intermédio do Internacional Bank For Reconstruction and Development (IBR). No documento, é justificado a necessidade da concretização do programa do Executivo, no que respeita à diversificação das fontes de financiamento para a execução dos programas de investimentos públicos.

Deste modo, o ministro das Finanças está autorizado a proceder a assinatura do referido acordo de financiamento e de toda a documentação relacionada.

De recordar, que vice-presidente do Banco Mundial para África, Makhtar Diop, esteve de visita em Angola, em Novembro de 2017, e foi recebido em au­diência pelo Presidente da República, João Lourenço. No final do encontro, Makhtar Diop reiterou a disponibilidade em reforçar a assistência técnica ao Banco Nacional de Angola (BNA).