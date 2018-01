China encomenda 184 aviões Airbus A320

O anúncio foi feito um dia depois da reunião de Macron com seu colega chinês, Xi Jinping. O montante do contrato ainda não foi revelado pelo governo chinês, especula-se que ronda a pelo menos US$ 18 bilhões, considerando-se o preço de catálogo.

“É algo que será finalizado dentro de pouco tempo, mas que foi confirmado pelo presidente (chinês, Xi Jinping)”, havia dito Macron à imprensa, pouco antes do anúncio. O presidente Xi acrecentou ainda que a China continuará com seu volume de compras nos próximos anos e manterá a paridade entre Airbus e Boeing, declarou Macron. Segundo a Boeing, a China precisa comprar 7.240 aviões comerciais nos próximos 20 anos.

De recordar, que a China é o segundo mercado aeronáutico mundial e, nele, Airbus e Boeing ocupam um lugar equivalente.