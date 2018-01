Figura do Pensador a um passo da internacionalização

Durante o acto central do Dia da Cultura Nacional, na província da Lunda Norte, a ministra da cultura afirmou não se chegou a um consenso por existirem várias ideias sobre figura do pensador na região das Lundas.

Para a ministra, a província representa uma importante memória de tradição do povo angolano., pelo facto de dirigir com empenho em fazer o levantamento de toda a memória histórica tradicional da cultura no sentido de seleccionar um grupo de criações artísticas que podem candidatar-se a património nacional e mundial.

A ministra realçou a necessidade da reabertura do Museu Regional do Dundo, que depois da conclusão da primeira fase e a reabertura ao público em 2012, persistiu alguns problemas que levaram ao seu encerramento. Entretanto a situação, vai ser abordada com o Governo da Província para que o departamento ministerial da Cultura possa prestar o apoio necessário para possibilitar que a importante instituição museológica esteja ao serviço da população e dos turistas, disse.

Durante a estadia de três dias no Dundo, Carolina Cerqueira acrescentou ainda que está a trabalhar com o Governo Provincial da Lunda Norte, nesse âmbito, vai auscultar os profissionais e agentes ligados ao movimento cultural e colher informações sobre a figura da Muana Pwó, assim como vai deixar algumas orientações para o desempenho do sector da Cultura aos membros da direcção provincial.