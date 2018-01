Sónia Ferreira homenageada no Huambo

Após 17 anos desde a sua primeira participação no Carnaval no Huambo, em 2001, Sónia Ferreira, detentor do grupo carnavalesco Okutiuka, foi homenageada . Na categoria de adultos, Okutiuka estreou-se em 2012, tendo conquistado o terceiro lugar e depois só somou vitórias.

Satisfeita com a homenagem, Sónia prometeu continuar a fazer cultura e apoiar as causas ligadas ao amor ao próximo e à sociedade. De recordar que em 2017, foi homenageada com o Prémio Diva da Sociedade, pela sua entrega às obras de caridade.

Para além de responsável do grupo Okutiuka, Sónia Ferreira é, igualmente, mentora do Festival Oh Rock Lalimue Eteke Yifa (O Rock Nunca Morrerá, em português) e do projecto de acolhimento de crianças desamparadas no Huambo.