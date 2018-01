Angola deve respeitar serviço da dívida, diz Moody´s

Na nota de imprensa, a Moody´s, esclarece que as afirmações proferidas durante a apresentação do Programa de Estabilização Macroeconómica deram motivos a especulações de que o governo pretendia reestruturar e em consequência entrar em incumprimento as suas obrigações externas para com entidades comerciais.

O documento, sublinha ainda que o governo pretende este ano gerir as suas responsabilidades de forma mais activa não pretendendo entrar em negociações que possam ser consideradas como um incumprimento.

Por fim, a Moody´s adianta que vai continuar a acompanhar de perto todo processo relacionado com a dívida e acrescenta que se mantém actuais os factores principais que em 20 de Outubro de 2017 conduziram à revisão em baixo da notação de risco para “B2” – crescimento económico em queda, risco elevado de falta de liquidez e pressões externas.