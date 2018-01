Emirates divulga desempenho de seis meses do ano fiscal 2017/2018

A receita do Grupo Emirates foi de13.5 Mil Milhões de USD nos primeiros seis meses do ano fiscal de 2017-18, um aumento de 6% em relação aos 12.7 Mil Milhões de USD no mesmo período do ano passado.

A rentabilidade do Grupo recuperou-se, assim, com um lucro líquido semestral de 631 Mil Milhões de USD, traduzido num aumento de 77%. Este resultado foi impulsionado por iniciativas de eficiência e de optimização em toda a empresa, pelo crescimento constante do negócio e por uma situação de câmbio mais favorável em relação ao mesmo período do ano passado.

O montante existente em caixa era, a 30 de Setembro de 2017, de 5.2 Mil Milhões de dólares, comparativamente a 19.1 Mil Milhões em Março do mesmo ano.

Sua Alteza, o Xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Chefe Executivo do Grupo Emirates e da Emirates Airline, afirmou: “Um dos principais motivos pelos quais alcançámos estes resultados prende-se com a nossa força de trabalho, extremamente talentosa, que trabalhou arduamente para melhorar o nosso desempenho de negócio e encarar os nossos desafios sem comprometer a qualidade e o serviço”.

“As nossas margens continuam a enfrentar uma forte pressão descendente, tanto do aumento da concorrência como do aumento dos preços do petróleo. Deparámo-nos ainda com realidades políticas económicas incertas em muitas partes do mundo. No entanto, o Grupo melhorou a sua receita e o desempenho dos lucros, o que traduz bem a resiliência do nosso modelo de negócios e a agilidade da força do nosso quadro de pessoal”.

“A força do dólar norte-americano, por oposição a outras moedas importantes, ajudou a nossa rentabilidade. Constatámos também as vantagens de várias iniciativas em toda a empresa para melhorar a nossa capacidade e eficiência através de novas tecnologias e novas formas de trabalhar. Continuaremos a acompanhar atentamente os custos enquanto investimos para expandir os nossos negócios e fornecer aos nossos clientes produtos e serviços de classe mundial”.

Nos últimos seis meses, a base de trabalhadores do Grupo foi reduzida em 3% comparando com os dados de 31 de Março de 2017: de 105.746 funcionários passou-se para 102.669. Este decréscimo foi, em grande parte, resultado de um desgaste natural, juntamente com um ritmo mais lento de recrutamento, já que várias partes do negócio adoptaram novas tecnologias, simplificaram os processos de negócios e reatribuíram recursos.