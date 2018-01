Malawi, Camarões e Uganda recebem visita do Fundo Fiduciário

As visitas pretendem também sensibilizar os referidos governos para a realização e sua participação num fórum para a mobilização de recursos financeiros, agendado para Maio próximo, em Marrocos.

A comitiva, encabeçada pelo representante de Angola junto das Agências das Nações Unidas em Roma, o embaixador Florêncio de Almeida, na qualidade de presidente do FFSA, deve manter encontros de trabalho com as autoridades governamentais, municipais e tradicionais dos países a visitar. Depois do encontro com o ministro da Agricultura do Uganda, a comitiva visita uma escola integrada de piscicultura, na localidade ugandesa de Lira, e a Fazenda “Harmony Youth”.

O Fundo Fiduciário de Solidariedade Africana foi lançado oficialmente na trigésima oitava sessão da Conferência da FAO, em Junho de 2013, com um financiamento inicial de 40 milhões de dólares doados pela Guiné Equatorial, Angola e pelas organizações da sociedade civil da República do Congo.

De recordar, que o Fundo tem o objectivo de apoiar, através dos países africanos com economias mais fortes, os países com maiores dificuldades, por forma a atenuar os graves problemas alimentares. O FFSA, que já beneficiou 17 projectos em 40 países, concedeu também o seu apoio solidário, através de financiamentos, aos países que se defrontavam com problemas graves de ébola, a fim de reactivarem a produção agrícola, nomeadamente às repúblicas da Libéria, Serra Leoa e Guiné.