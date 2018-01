Angola e China reiteram parceria estratégica

Citado pelo Jornal de Angola, o ministro Wang Yi reforçou ainda que a China está disposta a apoiar Angola na diversificação económica depois de já se ter tornado no seu maior financiador durante o período de reconstrução do país.

Wang Yi afirmou que novos financiamentos vão depender das necessidades de Angola, tendo acrescentado que “cabe às autoridades angolanas apresentar as propostas e à China estudá-las” e garantido que o seu país não vai poupar esforços para ajudar no desenvolvimento de Angola.

No domingo, o ministro Wang Yi assinou com o seu congénere angolano, Manuel Augusto, um acordo que vai tornar mais simples os mecanismos de concessão de vistos a empresários e homens de negócios, académicos e pesquisadores científicos, homens de cultura, desportistas e pessoas com necessidades de tratamento médico.

A assinatura serviu de igual modo para analisar o enquadramento das relações bilaterais e a apreciação da dívida de Angola.