Biocom recebe 2 certificado internacional de qualidade

Anualmente, cada laboratório participante recebe da ESALQ amostras de folhas em que são determinados 13 elementos químicos, totalizando ao final 176 elementos analisados. Os resultados obtidos em cada conjunto de amostras são enviados via internet para o site do PIATV onde é realizada a verificação dos resultados.

De acordo com informações da Escola Superior de Agricultura, a avaliação do estado nutricional das plantas através da análise foliar tem sido de fundamental importância, não só por permitir um diagnóstico adequado do estado nutricional das mesmas, mas principalmente, a interpretação desses resultados tem sido usada para recomendação e aplicação de nutrientes, os quais envolvem grandes investimentos por parte do agricultor e que devem ser usados adequadamente.

O Laboratório Agrícola da Biocom realiza a análise foliar de diversas culturas agrícolas e está pronto para prestar esse serviço aos agricultores e empresários do sector em Angola. Este é o segundo ano que o Laboratório de Análises de Solo da Biocom recebe uma certificação internacional.

“Isto é resultado do nosso investimento em tecnologia de ponta a fim de termos sempre análises consistentes e que possam gerar ganhos de produtividade para a empresa”, expõe o director geral adjunto da Biocom, Luis Bagorro Júnior.