Cinfotec almeja formar mais de seis mil cidadãos em 2018

Durante a cerimónia de abertura, o representante referiu que os mesmos vão frequentar as aulas nas unidades de formação do Talatona e Rangel. Entre cursos, destacam-se os de electricidade e energias renováveis, inovação e empreendedorismo, transporte, logística e serviços de tecnologias de informação e comunicação, mecânica e produção e electricidade e mecatrónica.

Para o presente ano, o responsável informou que pretende-se consolidar um concurso ligado à formação profissional de forma que os formandos possam interagir num ambiente agradável com alunos de outros centros e de formação público-privadas, assim como universidades ligadas à área de engenharia.

O representante esclareceu ainda, que o mesmo tem como objectivo não só o de provocar a interacção com os jovens, mas também melhorar a qualidade de ensino a nível do país. Para este ano, o Cinfotec tem agendado no segundo semestre o arranque do curso de electromedicina no centro do Rangel.

O Cinfotec, instituição de formação profissional tecnológica, tutelada pelo Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, actua no sistema Nacional de Formação Profissional, no domínio das tecnologias aplicadas. Ministra actualmente cursos de nível IV, tendo como modelo de funcionamento o relacionamento privilegiado com empresas e demais instituições públicas e privadas, do sector produtivo da indústria nacional, com as quais estabeleceu parcerias. Para este ano, o centro pretende ser um importante suporte para as empresas angolanas e estrangeiras alcançarem os mais altos níveis de actualização tecnológica e de qualificação dos seus recursos humanos.