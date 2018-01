Emirates retoma voos para o aeroporto de Sahiba Gokcen na Turquia

Os voos serão realizados cinco vezes por semana por um Boeing 777-300ER com uma configuração de cabine de três classes, com oito suítes privadas em Primeira Classe, 42 lugares na Classe Executiva e 310 lugares na Classe Económica. Juntamente com o outro serviço da Emirates para Istambul, a companhia aérea oferecerá 16 voos e mais de 6.500 lugares por semana, servindo o turismo e o tráfego comercial.

A aeronave vai permitir o aumento da capacidade de transporte de carga para Istambul, num total 100 toneladas por semana, o que tornará a Emirates na única companhia aérea a operar com um avião desta capacidade no aeroporto de Sabiha Gokcen.

Conexão perfeita

O Emirates EK119 partirá do Dubai às 10h00 e chegará a Istambul às 13h45. O voo de volta EK120 deixará Istambul às 15h35 e chegará ao Dubai às 21h00. Este novo tempo permite que os passageiros de Istambul se conectem perfeitamente aos voos da Emirates no Aeroporto Internacional do Dubai para destinos como Bangkok, Shanghai, Seul e várias cidades por toda Austrália.

O novo tempo de voo vai ainda permitir que os passageiros provenientes de outros mercados como China, Coreia, Malásia, Arábia Saudita e Kuwait, possam desfrutar de ligações mais curtas no Dubai, continuando até Istambul.

“Observámos o crescimento contínuo da procura de viagens de e para Istambul durante o ano passado e, portanto, estamos satisfeitos por oferecer aos passageiros que viajam com a Emirates a escolha de dois destinos na cidade. Com os voos para estes dois pontos em Istambul, juntamente com a nossa parceria alargada com a Flydubai, temos a possibilidade de oferecer aos clientes mais opções de voos com mais conexões para o Dubai e não só”, disse Hubert Frach, Vice-Presidente da Emirates para operações comerciais.

Os passageiros podem chegar à cidade de Istambul e as províncias vizinhas com maior facilidade a partir do aeroporto de Sabiha Gocken. O desenvolvimento da Ponte Osman Gazi oferece aos residentes das províncias do Norte e do Oeste um tempo de transição de menos de uma hora para o aeroporto de Sabiha Gocken, e aqueles que procuram viajar de e para o lado europeu de Istambul podem usar o serviço de transporte entre a Sabiha Gokcen e a Praça Taksim, uma viagem que dura aproximadamente 45 minutos.