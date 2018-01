Huambo e Bié vão beneficiar da energia do Laúca

A partir de Setembro deste ano as cidades do Cuito, Huambo e a vila de Waco-Cungo (Cuanza-Sul) vão beneficiar de energia eléctrica vindo da barragem de Laúca, garantiu ontem o ministro da Energia e Águas, João Baptista Borges.

João Baptista que visitou em dois dias os municípios de Camacupa, Andulo, Nharea, Chinguar e Cuito, constatou um enorme avanço as acções em curso no sector energético. Paralisada há mais de dois ano, o projecto financiado com s recursos financeiros do Estado pretende com o reinicio de reabilitação da barragem de Camacupa um novo começo para os habitantes daquela comunidade.

“Estamos a implementar soluções para viabilizar a conclusão da referida obra” garantiu o ministro.