Angola Online atinge três mil conexões por dia

Devido ao fluxo de usuários na cidade capital, Miguel Cazevo disse que tem havido reclamações de muitos cidadãos pelas duas horas por cada dispositivo, mas justificou ser necessária esta medida para a entrada de outros utilizadores na rede.

“É um projecto social. Duas horas diárias por dispositivos são para permitir que mais pessoas tenham acesso a internet”, sublinhou. Prevê-se criar parcerias com operadoras para o alargamento do projecto, bem como implementar o empreendedorismo juvenil, a fim de atender a demanda.

“Cento e cinco pontos estão previstos para a província de Luanda no corrente ano. As centralidades do Kilamba e Sequele e o bairro Cassequel são prioritários” garantiu o responsável.

A capital, possui actualmente cerca de 40 pontos de acesso gratuito à internet, com realce para o Marco Histórico do Cazenga, Largo da Independência, Casa da Juventude de Viana, Parque Recreativo da Samba, Largo das Escolas, Instituto Médio de Telecomunicações, Largo da Igreja São Domingos, largo da FAPA, cidade universitária, Praça da Família e Vila Digital no Cazenga, esta última inaugurada há dias.