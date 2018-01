BAD financia projectos de agricultura em Cabinda

O projecto co-financiado pelo Governo e pelo BAD, com valor global de USD 123, 15 milhões, visa apoiar o crescimento inclusivo, através da transformação da agricultura, o desenvolvimento de infra-estruturas económicas sustentáveis em particular nos sectores de energia e transportes.

Durante o acto do acordo, o representante do BAD em Angola, Joseph Ribeiro, sublinhou que um dos objectivos projecto é melhorar os meios de subsistência dos agricultores rurais em termos de segurança alimentar, geração de renda e criação de riqueza, através do aumento da produção agrícola.

“Vamos implementar o projecto nos municípios de Cabinda de forma a beneficiar 51 mil agricultores que vivem nas áreas menos urbanas incluindo empreendedores e empresas de pequena, média e grande escala que prestarão serviços aos produtores agrícolas.

O governador de Cabinda, Eugénio Laborinho, na ocasião manifestou a sua satisfação pela assinatura do acordo, pois irá potenciar os agricultores desta província a melhorar a qualidade de vida da população.