Crescimento económico deverá manter-se inferior a 3% até 2020

Segundo a nota, a dívida pública subiu de 65,4% do PIB em 2015 para 71,5% em 2016, reflectindo o aumento do financiamento obtido no mercado comercial para financiar o défice orçamental num ambiente de taxas de juro elevadas no mercado interno e fracas receitas do petróleo, aponta o BAD.

O BAD, realçou ainda que Angola tenha escapado à recessão em 2016, tendo crescido 0,1%, e acelerado no ano passado para 2,1%, abaixo dos 2,4% previstos para este ano e 2,8% no próximo e acrescenta que devido aos preços baixos do petróleo “o crescimento do PIB entre 2011 e 2015 foi de 4,7%, abaixo dos 12,6% entre 2006 e 2010.”