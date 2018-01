Representantes do sector petrolífero chegam a Angola

Segundo à Angop, a reunião vai entre outros assuntos, abordar os desafios actuais da indústria petrolífera no continente e a implementação da reforma da estrutura e de recapitalização do fundo da APPO, para a cooperação técnica, no sentido de concluir a reforma em curso.

A reforma visa adequar a APPO a rever a sua missão e adaptá-la ao novo contexto petrolífero internacional, bem como acabar com as necessidades energéticas do continente africano. Criada há 31 anos a APPO sucede a Associação dos Países Africanos Produtores de Petróleo (APPA) é constituído por 18 países do continente e tem como membros fundadores Argélia, Angola, Benin, camarões, Congo, Líbia e Nigéria.