TAAG anuncia reenquadramento de trabalhadores

Durante a conferência, o responsável adiantou que pretende-se reenquadrar os funcionários de acordo com as reais necessidades, porém poderá correr transferências internas e também o cancelamento dos enquadramentos ou recrutamentos sem propósitos justificados”, disse José Kuvingua.

Em declarações à imprensa, José Kuvingua recordou que a medida consta do plano de reestruturação da transportadora. “A TAAG actualmente tem muitos custos com o pessoal, porém temos um número excessivo de trabalhadores para aquilo que é a quantidade de equipamentos que possuem.

Questionado sobre a abertura dos céus de Angola, pretensão manifestada pelo presidente da IATA, o presidente da TAAG garantiu que a questão “está a ser resolvida pelo governo.

“A questão da abertura dos céus é da responsabilidade do Governo no âmbito das suas relações com os outros países no quadro dos acordos internacionais, é uma questão que o Estado está a equacionar e na devida altura vai de certeza ratificar estes acordos e aí sim faremos o uso desta ferramenta”, concluiu.