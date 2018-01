Angola compra aviões a companhia chinesa Xi’an Aircraft Industry

No comunicado, o vice-director-geral, Zhang Xiaohong, adianta que o negócio dos dois aparelhos ao país representa mais venda bem-sucedida no estrangeiro, porém não adiantou os pormenores sobre os custos da venda. “A compra dos aviões MA-60 veio para facilitar o tempo de viagem dos passageiros angolanos, Zhang Xiaohong informou ainda, que a venda vai aumentar a popularidade dos aviões da empresa no mercado internacional”, concluiu.

Os MA-60 são aviões turbo-hélice com um raio de acção curto a médio que receberam a certificação da Administração da Aviação Civil da China em Junho de 2000 e que devido aos reduzidos custos operacionais e de manutenção são populares em África, Ásia e América Latina.