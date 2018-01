BFA lidera negócios no Mercado Secundário de Dívida Pública

O relatório divulgado pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola, afirma que o banco foi o primeiro agente licenciado pela Comissão do Mercado de Capitais e o primeiro autorizado a operar nos mercados regulamentados Bolsa de Dívida e Valores de Angola.

O Standard Bank Angola depois de ter ficado no quarto lugar em 2015, manteve o segundo lugar nos montantes negociados, ao somar 170,5 mil milhões kwanzas, sendo o terceiro da lista em termos de negócios realizados, com 196 operações, depois do Banco de Investimento de Angola, que realizou 320 e que foi o terceiro por valores transaccionados.

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) é a entidade responsável por assegurar a transparência, eficiência e segurança das transacções nos mercados regulamentados de valores mobiliários, estimulando a participação de pequenos investidores e a concorrência entre todos os operadores no mercado angolano.