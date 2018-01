Fazenda Girassol aposta no aumento da produção no Nzeto

O novo pólo agrícola, composto por estufas e campos de estufas de ensaios, é considerado um projecto estratégico não só para a marca, como para a economia angolana, com a produção de alguns produtos, reduzindo assim as importações.

Líder de mercado na produção nacional de frutas, legumes e ervas aromáticas com mais de cinco milhões de unidades vendidas por ano e a criação de mais de 300 empregos directos só no pólo agrícola do Nzeto.

A marca aposta ainda na formação contínua de técnicos angolanos e na utilização das melhores práticas agrícolas mundiais, com a incorporação de processos e mecanismos tecnológicos.

Além da criação do pólo agrícola do Nzeto, a Fazenda Girassol tem ainda mais dois pólos agrícolas um no kikuxi e outro no kifangondo, em Luanda com uma equipa com conhecimento técnico especializado, contabilizando entre três pólos agrícolas mais de 800 empregos directos.

Pioneira em 2015 na criação da loja online e da distribuição porta a porta a partir do centro do kifangondo, actualmente a Fazenda Girassol realiza mais de 100 entregas em diferentes municípios de Luanda.