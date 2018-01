Cerveja Cuca dentro das festividades de Luanda

Dos vários eventos agendados, destacam-se, o FestShow – Cidade de Luanda, com produção o evento terá lugar na nova Marginal de Luanda, em frente ao Memorial Agostinho Neto, com entrada livre e o Kaluanda Fest- um festival multidisciplinar, que congrega actividades teatrais, artes plásticas, música, gastronomia e demais disciplinas, durante 3 dias, em diversos pontos da Cidade – Baía, Largo Diogo Cão, Palácio de Ferro, Elinga, Fortaleza.

A cerveja Cuca faz parte dos registos da história da cidade de Luanda, “estamos há 62 anos a fazer parte da história, a crescer e a participar na evolução e transformação da cidade e da sua população. Celebrações como estas onde a cultura, música e a gastronomia se fundem com os costumes, fazem parte de nós, do nosso ADN. Apoiar as celebrações da Cidade de Luanda é valorizar 442 anos de história e quem fez parte da mesma. A Cuca é a cerveja que aproxima pessoas e costumes, dilui as diferenças, porque na realidade somos todos CUCA” afirmou Angelo Ambriz Gestor da marca Cuca.