EMIS regista aumento de utilização de multicaixa

O documento enviado á Angop, afirma que foram realizadas 270 milhões de transacções, mais de 43 mil milhões em relação a 2016, evidenciando um crescimento anual que ronda os 19,4%, números que demonstram a relevância do uso do cartão multicaixa no dia-a-dia dos agentes económicos.

Até finais do ano passado, a EMIS tinha no seu sistema mais de 5,8 milhões de cartões multicaixas válidos e 4,1 milhões de cartões activos. Já a Marktest Angola, empresa especializada em estudos de mercado e processamento de informação, esclareceu no seu último relatório que 86% dos clientes bancários utilizam o cartão multicaixa, estando este directamente associado ao aumento da taxa de bancarização em Angola.

Segurança, praticidade, eficiência e rapidez nas transacções, constituem os principais elementos que concorrem para o aumento considerável do número do uso dos ATM’S e TPA’S.