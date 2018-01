Macau regista 32,61 milhões de visitantes em 2017

O número de visitantes da China continental, 22,19 milhões de pessoas, representou um aumento homólogo de 8,5% e o da Coreia do Sul, com 874 mil, aumentou 32,0%, mas o de Hong Kong (6,16 milhões) e Taiwan (1,06 milhões) caiu 4,0% e 1,3%, respectivamente.

O documento, sublinha ainda, que registou-se pequenas quedas em termos anuais no número de visitantes dos Estados Unidos da América, da Austrália, do Canadá e do Reino Unido.

Em Dezembro de 2017 Macau recebeu 3,05 milhões de visitantes, o registo mensal mais elevado desde Agosto de 2014, representando crescimentos de 8,5% em termos anuais e de 7,8% em termos mensais.