CEEIA reúne membros para debater Processo de Exportações Nacionais

A CEEIA – Comunidade de Empresas Exportadoras e Internacionalizadas de Angola – reuniu os seus membros num encontro de início de ano para debater os constrangimentos e as soluções para o fomento das exportações nacionais, através de contribuições da classe empresarial nacional.

O encontro foi presidido pelo Presidente da CEEIA, Agostinho Kapaia, e contou com a presença de representantes de várias empresas membro da Comunidade como Angonabeiro, Banco Caixa Angola, Grupo Opaia, Refriango, Miracel, Novagrolider, Grupo Bongani e Vidrul.

Com foco nas medidas necessárias para melhorar o processo de exportações nacionais, neste encontro foi também feito um resumo da actividade da CEEIA em 2017 e foram discutidas as pretensões e acções necessárias para o ano que agora se inicia. Fontes de financiamento para as empresas, necessidade de seguro à exportação, acesso a dividas, incentivos aos empresários exportadores, bancarizar todas as exportações, análise de custos e processos desnecessário, e o Plano SINEX foram os temas em discussão, para que em conjunto seja agora um plano efectivo de trabalho e de proposta de acções a serem implementadas no nosso país.

“Estes encontros são muito importantes para que nós, empresários, possamos partilhar ideias, constrangimentos e victórias da nossa actividade. Temos todos a missão de melhorar o que está bem e corrigir o que está mal e a CEEIA pretende ter um papel efectivo na melhoria das políticas e procedimentos de exportação e na correcção de dificuldades que são comuns a todas as empresas nacionais e principalmente as internacionalizadas, que, todos os dias, levam os nossos produtos além-fronteiras. É muito importante que trabalhemos na padronização dos processos, para que todos possamos adaptar as nossas actividades a esses contextos” refere o Presidente da CEEIA, à margem do encontro.

Agostinho Kapaia aproveitou também o momento para apresentar aos empresários o resumo daquele que foi o encontro com o Presidente da República com os Representantes das Associações Empresariais, no passado dia 5 de Janeiro e para reforçar a importância que os grupos empresariais têm na definição do futuro do País.