Golf Cup Unitel/BFA reverte fundos a instituições sociais

Golf Cup Unitel/BFA em colaboração com o ELA – Espaço Arte Luanda realizaram nesta segunda-feira a entrega dos fundos recolhidos com os leilões da 4ª Edição do campeonato Nacional Golfe Empresas.

A cerimónia decorreu no espaço ELA, na presença de vários convidados e parceiros deste projecto. A organização do Golf Cup Unitel / BFA e do projecto Golfe Solidário fez a entrega de forma simbólica ao Grupo Amizade de um cheque no valor de 3.620.000 Kz, valor angariado em leilões que se realizaram durante as etapas de qualificação do 4º Campeonato Nacional Golfe Empresas, que vão contribuir para ajudar crianças e instituições carenciadas.

No total foram angariados cerca de 5 milhões de kwanzas que se revertem para instituições de apoio social.

O campeonato nacional Golfe Empresas – Golf Cup Unitel / BFA nasceu há cinco anos. O projecto que se tornou numa referência do golfe em Angola aposta na qualidade, uma que é fundamental para a credibilidade do projecto que tem vindo a ser consolidado, com o apoio de patrocinadores, parceiros e pelos jogadores.