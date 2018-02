Bruxelas lança observatório para blockchain

Por Diogo Ferreira Nunes

Arrancou esta quinta-feira o observatório e fórum europeu dedicado ao protocolo blockchain. A iniciativa da Comissão Europeia visa monitorizar as tendências e desenvolvimentos nesta área, realizar debates informais e inspirar acções comunitárias para o uso desta tecnologia. Bruxelas já dedicou 83 milhões de euros a projectos desta área, premiar as melhores iniciativas e ainda estudar os impactos desta tecnologia em áreas como ambiente, economia, saúde e gestão de identidades.

“O blockchain pode proporcionar grandes melhorias à indústria europeia, desde as startups às grandes empresas, às administrações e aos cidadãos. Pode proporcionar serviços mais eficientes e emergir outros para governos, empresas e organizações; também pode permitir novos negócios de distribuição e de interacção baseados em trocas de pessoa para pessoa (P2P), sem necessidade de plataformas centralizadas ou de intermediárias”, refere a Comissão Europeia numa publicação feita esta quinta-feira.

A Comissão Europeia está a avaliar o potencial da tecnologia blockchain desde maio de 2017, ao abrigo do Mercado Único Digital. Além do observatório, Bruxelas vai lançar também um prémio de cinco milhões de euros para distinguir as melhores inovações ao abrigo deste protocolo. Além dos 83 milhões de euros já alocados a esta área, a Comissão Europeia poderá ainda investir mais 340 milhões de euros até 2020 em projectos dedicados a este protocolo. Bruxelas também vai avaliar o potencial do protocolo blockchain na oferta de serviços partilhados entre os vários serviços europeus. Esta tecnologia pode facilitar a cobrança de IVA, de taxa; ajudar em questões alfandegários e registo de empresas; apoiar na elaboração de relatórios ambientais e financeiros; gestão de dados de saúde, ensaios clínicos, de medicamentos e mesmo de identidades.

O protocolo blockchain é conhecido mundialmente por ser a tecnologia base de criptomoedas como a bitcoin ou a ethereum, mas pode ser usada em várias áreas de actividade. Promove mais transparência nos negócios porque a informação armazenada pode ser partilhada, verificada, é pública e está acessível.

Dinheiro Vivo