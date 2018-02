MSTelcom lançará serviço Triple Play

A MSTelcom, subsidiária da Sonangol, em parceria com a Multichoice Angola, irá lançar brevemente no mercado nacional o serviço Triple Play (TV + NET + VOZ) através da sua rede de Transmissão de Fibra Óptica. A parceria surge no âmbito da diversificação da sua carteira de produtos e serviços da MSTelcom.

“Por conseguinte, encontra-se já em fase de teste, um projecto-piloto implementado para aproximadamente sessenta (60) Clientes, na Centralidade do Kilamba, que consiste no fornecimento de Internet em Banda Larga até 10Mbps, Televisão Digital com Pacote Bué+”, explica a Sonangol, em comunicado oficial.

A Comissão Executiva da subsidiária recebeu igualmente uma delegação de gestores seniores da multinacional Europeia, líder mundial em Enterprise Application Software SAP, com quem abordou condições de distribuição de produtos e serviços SAP na infraestrutura da MSTelcom.