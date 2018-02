RIGS prevê transformar 850 toneladas de plástico este ano

Por Vânia Andrade

vania.andrade@mediarumo.co.ao

A Rede Industrial do Grupo Sanzel (RIGS), unidade destinada à transformação de plásticos, a operar no mercado desde Dezembro do ano transacto, prevê transformar cerca de 850 toneladas de plásticos anuais, nos variados formatos, disse ao Mercado o administrador do Grupo, Rúbio Pimentel.

Actualmente a produzir copos para café, água e refrigerantes, palhinhas, películas aderentes industriais e caseiras, sacos de supermercado, sacos em rolo e sacos de lixo, a empresa tem cumprido as metas e objectivos graças ao profissionalismo e dedicação da equipa, garante Pimentel.

Segundo o administrador, os copos e os sacos de supermercado têm sido bem aceites no mercado, embora ressalve que todos os produtos têm tido uma saída satisfatória, relembrando que alguns são específicos para algumas necessidades particulares, nomeadamente as películas aderentes industriais, que têm vindo a aumentar a procura através de parcerias entre as empresas com essas mesmas necessidades. O projecto RIGS é uma aposta na malha industrial nacional, desenvolvida por fundos próprios, que devido à sua dimensão foi repartido em três fases, estando a ser neste ano finalizado o plano de negócio da segunda fase, que está previsto arrancar no primeiro semestre de 2019.