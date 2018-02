Projectos Sociais sob investimento da FAS

O Director da instituição, informou estar em execução a construção de duas escolas do ensino primário em Massangano e outra na localidade do Keta, município de Cazengo e que prevêm ser concluídos até Abril do ano em curso.

O titular da pasta, lamentou ainda o atraso da construção das escolas no início do primeiro trimestre de 2017, fruto da actual situação económica que o país atravessa conheceram um abrandamento na sua execução e que foram já retomados após terem sido regularizados tais condicionalismos.

Neste momento, o FAS está empenhado no estudo de outros projectos inseridos em novos pacotes, cuja execução obedecerá o reforço da capacidade financeira, de acordo com a real necessidade, visando aproximar os serviços sociais às populações, sobretudo no âmbito dos sectores da educação e saúde. Referiu Leonel da Silva.