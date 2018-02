“Quatro Mwangolês Sax ” unidos num sopro

O mesmo nasceu da vontade de Nanutu propor a força dos instrumentos de sopro na música angolana. Abraçado pela Fundação Sindika Dokolo, o projecto teve início em Dezembro de 2017, com a residência artística, congregando os 4 artistas num dialogo de sopros que culminará com o concerto, permitindo o reencontro de dois principais viveiros da geração de sopros, a “Casa dos Rapazes”e a “Casa Pia”.

A guitarra solo de Teddy N´singi e baixo de Mias Galheta, com a percussão de Dalú Rogée, os “Quatro Mwangolês Sax” executarão músicas como “Django Ué”, “Mutudi Ua Ufolo”, “Merengue 2000”, entre outros temas que consideram representativos do Cancioneiro Angolano. Por sua vez, a estilista Nadir Tatyjuntase ao projecto, disponibilizando algumas das suas criações para vestir os referidos artistas.

Nanutu, curador do projecto, para conseguir o formato desejado, convidou Luís Massy, Franco e Sanguito, este último, a exemplo de Nanutu, continuam no activo e com vasta discografia; sendo tratados, peloscolegas, como resistentes e persistentes. Luís Massy, afastado dos palcos e do instrumento há quase uma década, enquanto Franco, pese embora fora dos grandes palcos, mantém contacto com os instrumentos de sopro, porser instrutor da Banda de Honra do Exército.

António Manuel Fernandes, conhecido como Nanutu, assumiu essepseudónimo artístico na Casa dos Rapazes de Luanda, onde aprendeu a tocar, começando por bateria, até aos nove anos, quando preferiu clarinete. A suaestreia na música aconteceu com o Agrupamento Aliança Fapla-Povo e tem como destaque Os Merengues e Semba Tropical. Actualmente, tem os seguintes trabalhos Marés” (1996), “Kizofado” (2000), “Luandei” (2005),”Bisa”(2009) e “Ximbika”(2012).

Por sua vez, Sanguito, orfão de guerra, o contacto com a música acorreu em 1967,na Casa dos Rapazes de Luanda, sendo guitarra seu primeiro instrumento. No limiar da independência cria o conjunto os “MiniPopulares”. Tem os albuns “Lente Vida”, “Ngueza”, e “Kamba diami” tendo na forja o quarto que estará a venda no dia do concerto e será lançado oficialmente no dia 11 de Feverreiro na Praça da Independência.Massy e Franco são os outros dois integrantes do projecto “Quatro Mwangolês Sax”, ambos com passagem na Casa Pia. Luís Massy entra na música popular pelo Fapla, grupo que ingressa em 1975 com o amigo Nandinho. Frequentoua Academia de Música deLuanda como instrutor. Nos últimos exerceu cargos administrativos, primeiro como responsáveldos Jovens do Prenda (1992-2002) e mais tarde em 2006 é eleito Secretário Executivo da União Nacional dos Artistas e Compositores(UNAC).Franco é o nome artísticode João Manuel Fernando, que na altura em que estava naCasa Pia, por ter um carácter autoritário era tratado por Franco Nero. Natural do Uíge, a música surge na Casa Pia. Antes da independência com os artistas Mauro do Nascimento, Cirineu Bastos, Teles e Jorge Andrade toca na boite Comoro, substituindo Sofia Rosa. EM 2010 participou no Japão no Festival das Cinco Raças, tocando flauta, com a Orquestra da Camarã de Tokyo.