Sandra Poulson apresenta “Luanda – Avenida dos Combatentes”

Segundo Delmar Maia Gonçalves, presidente do CEMD e também escritor, “Por vezes identificamos silêncios nestas crónicas que respiram Angola e angolanidade, mas de um silêncio que grita, que alerta, que apela, que ensina, que instrui, que planta, que corta, que abraça, que abarca, que congrega, que desafia, que interpela, que revolve, que fermenta, que entranha, que canta, e colherá os seus frutos, proporcionando a impossibilidade da indiferença”. Acrescenta que “a obra possui, assim, uma finalidade profundamente utilitária e quase sempre premeditada a agradar aos leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim, no decurso dos dias, das semanas ou dos meses, uma grande familiaridade e cumplicidade íntima entre o escritor/cronista e todos os que o lêem. A cronista, com alma de poeta, demonstra aqui toda a sua capacidade para nos elucidar sobre a sua visão do mundo e a sua concepção da vida, que são largamente congregadoras, e um enorme contributo para a reflexão da sociedade e a sua harmonização”.

Sobre a Autora

Sandra Poulson é natural de Luanda, onde nasceu, a 3 de Julho de 1962. Ainda muito jovem foi locutora da Radio Nacional de Angola.

No princípio da década de oitenta estudou no Instituto Superior de Ciências Educativas em Lisboa, no primeiro curso do Magistério Primário. Trabalhou em várias empresas em Portugal e em Angola, onde se Licenciou em Direito, na Universidade Católica de Angola. Presentemente é Advogada de profissão, com escritório em Luanda. É Coordenadora da DAR, Distribuição de Amor e Riqueza (espiritual),grupo criado por si, em que organiza acções de solidariedade social, nomeadamente apetrechamento de pequenas bibliotecas em escolas, seminários, hospitais e associações, em Municípios longínquos do Território Angolano. Participa em várias antologias e revistas com textos, sobre costumes e tradição oral angolana resultado da sua pesquisa decampo. É colaboradora do Jornal Angolano de Artes e Letras, Cultura.