E&D Internacional distinguida na África do Sul

O director-geral da E&D Internacional, Carlos Martins, informou que o prémio foi entregue pelo escritório regional da Cummins na África Austral, uma empresa de desenho, fabrico, distribuição e prestação de serviços relacionados com motores a diesel e a produção de energia com sede em Columbus, Indiana e Estados Unidos.

O gestor, revelou que a distinção é o reconhecimento do envolvimento da empresa no serviço que presta aos clientes e que, apesar da crise financeira que afecta o país, entende-se uma janela de oportunidades para internacionalizar a firma e mostrar ao mundo a qualidade de serviços prestados pelas empresas angolanas no geral, em particular a E&D Internacional”.