Lucro da Nissan sobe 39,6% entre Abril e Dezembro

Em contrapartida, o resultado operacional do fabricante japonês caiu 27,6% para 364.200 milhões de ienes (cerca de 2.700 milhões de euros) nos primeiros nove meses do ano fiscal devido às irregulares no controlo dos automóveis em inspecções no Japão reveladas no final de 2017 e de um crescimento lento de vendas, explicou a empresa em comunicado. A facturação ascendeu a 8,5 mil milhões de ienes (63.430 milhões de euros), o que representa uma subida de 3,2% neste período.

A Nissan justificou o aumento sobretudo com o impacto favorável da reforma tributária aprovada pela administração do presidente norte-americano, Donald Trump, no passado mês de Dezembro. A redução dos impostos sobre as empresas nos Estados Unidos teve um impacto positivo de 207.691 milhões de ienes (cerca de 1.550 milhões de euros), informou a Nissan, mercado onde a Nissan vendeu entre Abril e Dezembro um total de 1,177 milhões de unidades, mais 1,1% do que no mesmo período de 2016. No Japão as vendas subiram 9,7% para 378.000 unidades e na Europa e na Rússia aumentaram 0,3% para 544.000 veículos. A atual expectativa é comercializar 5,78 milhões de veículos globalmente em todo o ano fiscal, que termina no Japão no próximo dia 31 de Março.