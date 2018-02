Unitel reforça serviço de roaming na Alemanha e Indonésia

Empenhada em garantir um serviço cada vez mais universal, completo e de maior qualidade, a operadora angolana disponibiliza a partir de agora na Alemanha o seu serviço CAMEL Bilateral, e na Indonésia os serviços GSM Bilateral e GPRS Bilateral.

Estes lançamentos permitem aos utilizadores da rede Unitel que viajem para estes destinos um melhor acesso à Internet nos smartphones, computadores ou tablets, para além da possibilidade de receber e efectuar chamadas, enviar SMS e MMS.

Com o estabelecimento destes novos acordos, a Unitel mantém, assim, a aposta no crescimento e na expansão da sua rede móvel além-fronteiras, iniciando o ano de 2018 com a sua liderança reafirmada no sector das telecomunicações em Angola.