Emirates Skycargo lança serviços de carga para Maastrischt

A partir do final do mês de Março, a Emirates SkyCargo aumentará a frequência de voos para Maastricht para sete semanais, que complementarão a capacidade de carga oferecida nas aeronaves de passageiros para Amesterdão, além de fornecer conectividade de carga aérea para regiões vizinhas na Bélgica e na Alemanha. O tipo de carga a transportar dentro e fora de Maastricht inclui produtos farmacêuticos e comércio electrónico.

“A Emirates SkyCargo tem o prazer de começar os serviços de carga agendados para Maastricht. A Holanda é um dos nossos mercados de carga mais importantes em todo o Mundo e esta nova rota vai permitir-nos construir uma presença mais forte para responder às necessidades dos clientes na região. Além disso, a vibrante comunidade de negócios e logística em torno daquela cidade terá agora acesso a conexões comerciais seguras para mais de 155 destinos em seis continentes na rede Emirates SkyCargo”, declarou Nabil Sultan, Vice-Presidente Sénior da Divisão de Carga da Emirates.

“Estamos ansiosos para atender este importante cliente de carga aérea no aeroporto de Maastricht. Esta vitória é o culminar de vários meses de trabalho duro e bem-sucedido por parte da nossa equipa. Gostaríamos de agradecer à Emirates SkyCargo pela confiança depositada nos nossos serviços e vamos esforçar-nos por cumprir e superar as suas expectativas, melhorando continuamente o nosso desempenho”, afirmou Jos Roeven, Director-Geral do Aeroporto Maastricht Aachen.

A Emirates SkyCargo é a maior operadora de carga aérea internacional do mundo, que, com a sua frota de mais de 265 aeronaves, que incluem 13 Boeing 777-Fs e um Boeing 747-F. Na Europa, a Emirates SkyCargo opera para mais de 40 destinos que ligam centros internacionais e cidades regionais ao resto do Mundo.

No Dubai, o Emirates SkyCentral DWC é o terminal dedicado da Emirates SkyCargo para os aviões de carga. No DWC, a Emirates SkyCargo detém 13 parqueamentos para as aeronaves de carga logo em frente ao terminal, permitindo o posicionamento rápido da carga para a aeronave, de modo a que as entregas sejam feitas muito rapidamente aos clientes. O Emirates SkyCentral DWC possui ainda instalações para carga sensível à temperatura que ocupam uma área de mais de 15 mil metros quadrados.