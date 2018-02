Brasil cede 2 mil milhões de dólares a Angola

O valor, de acordo com o ministro das Finanças, Archer Mangueira, que assinou por estes dias com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes, vai ser utilizado na execução de alguns projectos inscritos no Programa de Investimentos Públicos do Orçamento Geral do Estado.

No final da cerimónia, Archer Mangueira, referiu que os recursos agora disponibilizados através do estatal Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES). “Este memorando é um ponto de partida para a revitalização das relações comerciais com o Brasil que não se restringem apenas a projectos de investimento público”, referiu o ministro das finanças.