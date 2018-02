Emirates assina contrato para compra de mais 36 A380

O acordo total para a compra das 36 aeronaves está avaliado em 16 mil milhões de USD e tem como base os preços mais recentes do mercado. As entregas começam já em 2020. Na presença de Sua Alteza o Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente, Primeiro-Ministro dos Emirados Árabes Unidos e Governador do Dubai, e de Edouard Philippe, Primeiro-Ministro da França, o acordo foi assinado à margem da Cimeira Mundial dos líderes de Governo, por Sua Alteza o Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Chefe Executivo do Grupo Emirates e por Mikail Houari, Presidente da Airbus para África e Médio Oriente.

Durante o evento, o Sheikh Ahmed e o Primeiro-Ministro francês abordaram os laços fortes que existem no sector da aviação entre os Emirados Árabes Unidos e a França, bem como a expansão dos serviços aéreos entre os dois países. Com uma frota de 101 aeronaves A380 e com 41 pedidos feitos, a Emirates reforça o seu compromisso com o programa A380 que a levará à aquisição de 178 aviões no valor de 60 mil milhões de USD. A frota A380 da Emirates funciona com motores GE e Rolls-Royce e a companhia aérea está a analisar qual o motor a usar nesta última encomenda.

Segundo o Sheikh Ahmed, “este acordo sublinha o compromisso com o programa A380, proporcionando estabilidade à linha de produção e a manutenção de milhares de empregos. Para a Emirates, o A380 tem sido uma aeronave de sucesso para os nossos clientes, com as operações e com a marca. Queremos continuar o nosso trabalho com a Airbus e aprimorar ainda mais a aeronave e os produtos a bordo”.

Por seu lado, o Responsável Coemrcial e Chefe das Operações da AirBus, Fabrice Brégier, fez questão de agradecer “à Emirates, ao Sheikh Ahmed, a Sir Tim Clark e a Adel Al-Redha a contínua confiança confiança no A380, que transformou com sucesso as viagens aéreas no século XXI. Este último acordo demonstra a força valiosa da nossa parceria”.

A parceria da Emirates e da Airbus dura já há décadas. A Emirates é, de longe, o maior operador Airbus 380 no mundo com uma frota de 101 aeronaves em serviço.