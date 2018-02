Estrela da Floresta apostada em posicionar-se em 2018

A Estrela da Floresta está actualmente a desenvolver concessões no Alto Catumbela, Cuima e Sanguengue com o objectivo de desenvolver plantações florestais e de reabilitar as antigas plantações na região.

Em 2017, a empresa plantou mais de 250.000 pinheiros e eucaliptos em mais de 200 hectares. O que excede consideravelmente a área colhida durante o ano, reflectindo assim a abordagem sustentável da empresa em gestão florestal. Adicionalmente, áreas sensíveis a nível ambiental estão a ser recuperadas pela empresa.

Reflectindo sobre o sucesso de 2017, José Envagelista, Gestor de Relações Públicas da Estrela da Floresta, afirmou, “Desde o início das operações em Angola, a Estrela da Floresta alcançou marcos significativos e introduziu novas técnicas de silvicultura e as melhores práticas a nível internacional, alterando assim substancialmente a situação no terreno. A Estrela da Floresta implementou e melhorou as técnicas de corte e manuseio da madeira, com a introdução de práticas de gestão florestal responsáveis. Construímos um relacionamento com as comunidades locais no Huambo e Benguela e trouxemos-lhes benefícios significativos. Tendo em conta os marcos consideráveis que alcançámos em 2017, estamos optimistas com as perspectivas de sucesso em 2018.”

Em 2017, a Estrela da Floresta colaborou também com a Faculdade de Ciências Agrárias do Huambo, da Universidade José Eduardo dos Santos. Em conjunto, a Universidade introduziu uma nova licenciatura especificamente para estudos florestais, que ajuda a desenvolver e fortalecer as competências dos angolanos. Como parte da parceria, a Estrela da Floresta irá contratar os novos graduados e os estagiários da Universidade e dar-lhes a oportunidade de obterem competências profissionais e conhecimento técnico sobre as melhores práticas em silvicultura. A Universidade vai também receber bolsas para os estudantes na área de estudos florestais.

Adicionalmente, a Estrela da Floresta está a introduzir um projecto piloto para construir estações meteorológicas, em cooperação com a Universidade no Huambo. Estas estações irão ajudar a recolher informação precisa sobre as condições meteorológicas, incluindo temperatura, chuvas, e velocidade e direcção do vento.

Além disso, a Estrela da Floresta tem também apoiado a geração de rendimentos para os governos provinciais, através da colecta efectiva e dos pagamentos das taxas de colheita florestal. No último ano, a estrela da Floresta criou mais de 150 empregos directos e indirectos na província.

A Estrela da Floresta, em colaboração com as autoridades do IDF, instituiu um procedimento em relação aos Guias de Transporte de corte de madeira sob contrato, o que consequentemente apoiou as autoridades locais a recolher receitas e a controlar e melhorar o transporte de madeira. Além disso, para reduzir o corte ilegal de madeira nas florestas, a equipa implementou um plano de monitorização e controlou, como consequência, a apreensão do corte ilegal de madeira.

Expectante com as perspectivas do próximo ano, Evangelista acrescentou: “O nosso foco principal continuará a ser a reabilitação das plantações florestais antigas e a criação de novas, juntamente com o estabelecimento da indústria florestal nas províncias do Huambo, Benguela e Huíla. O projecto irá continuar a criar impacto substancial na economia local, incluindo a criação de empregos, uma balança comercial mais favorável e irá igualmente apoiar a diversificação da economia.