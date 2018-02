O Facebook já não é a rede social preferida dos jovens

A rede social criada por Mark Zuckerberg está a perder adeptos nas camadas mais jovens. Um estudo realizado pela empresa eMarketer revela que em 2018, pela primeira vez, menos de metade dos norte-americanos com acesso à internet, entre os 12 e os 17 anos, vão utilizar o Facebook. A participação da faixa etária entre os 18 e 24 anos irá diminuir 5,8% e a empresa deverá perder, em 2018, perto de dois milhões de utilizadores com menos de 25 anos, avança o portal Quartz.

O Facebook já tinha adiantado alguns dados, esclarecendo que o número de pessoas que iniciou sessão na rede social, nos Estados Unidos e Canadá, caiu pela primeira vez, de 700 para 184 milhões. Mark Zuckerberg revelou que o tempo que os utilizadores passam na plataforma diminuiu em 50 milhões de horas diárias.

A eMarketer explica que os jovens que estão a sair do Facebook nestas faixas etárias não estão, por um lado, necessariamente a migrar para o Instagram, a plataforma de fotografia que pertence ao Facebook, que deverá crescer em 1,6 milhões de utilizadores. O Snapchat, por outro lado, apresenta uma perspectiva de expansão junto da faixa etária mais baixa, com mais de 1,9 milhões de novos fãs previstos para este ano. Na Europa, o Facebook também perde popularidade, com um crescimento “desinteressante”, confirma a chefe operacional da rede social, Sheryl Sandberg, que estima que o número de utilizadores em território europeu venha a cair devido às novas políticas de privacidade