É apresentado esta terça-feira, a partir das 17h00, o desfile central do Entrudo da classe A (adulto), na Marginal da Praia do Bispo.

Desfilarão os grupos carnavalescos de Benguela, Cabinda, Cuanza Sul, Lunda Norte e Huambo.

Na área da marginal, onde os desfiles são realizados, haverá cinco tribunas, três com 290 lugares e duas com 400, uma tribuna VIP com 290 lugares e seis arquibancadas com 1400 lugares cada.