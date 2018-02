A actividade económica e produtiva em Angola fica a partir de agora reservada ao sector empresarial privado, declarou segunda-feira o ministro da Economia e Planeamento, Pedro Luís da Fonseca.

A decisão do Estado foi apresentada no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi). Segundo o ministro, com esta decisão o Estado passa a limitar-se à promoção do crescimento da economia.